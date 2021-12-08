ABD askerleri SDG ile Suriye'de ağır silahlı tatbikat yaptı

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı koalisyon birlikleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de askeri tatbikat yaptı.

Euronews'in haberine göre Suriye'nin Irak sınırına yakın noktadaki Deyrizor kentinde düzenlenen tatbikatta tankların da yer aldığı ağır silahlar kullanıldı. Tatbikatın amacının 'IŞİD terörizmine ve bölgede ortaya çıkacak karışıklıklara' yönelik olduğu belirtildi.

Türkiye'nin terör listesinde

Türkiye, SDG ve YPG gibi oluşumları PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlayarak terör örgütleri listesinde tutuyor.

ABD'nin de bu güçlere yaptığı silah yardımları ve eğitim faaliyetleri, Ankara tarafından tepkiyle karşılanıyor.