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Dünya

ABD askeri helikopteri Japonya’da düştü (2)

Tokyo, 11 Ekim, (DHA)- ABD askeri helikopteri Kuzey Kore yakınlarında yapılan askeri tatbikat dönüşünde Japonya’da düştü

11 Ekim 2017 17:03

Tokyo, 11 Ekim, (DHA)- ABD askeri helikopteri Kuzey Kore yakınlarında yapılan askeri tatbikat dönüşünde Japonya’da düştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre Okinawa bölgesindeki Takamura Takae kasabası yakınlarında sabah saatlerinde köylüler yanan enkazı ve uçaktan çıkan dumanları gördü.

ABD ordusuna ait CH-53E Skorsky helikopterin düştüğü anlaşıldı. Yerel halk polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yerel saatle akşam 18.00 civarında (saat 10:00 GMT) kaza yerine ulaştı.

ABD, Kuzey Kore yakınlarında yaptığı askeri tatbikata iki adet süpersonik bombardıman uçağı da dahil olmak üzere altı adet askeri uçak ve helikopter göndermişti.

Görüntü Dökümü:

Uçağın enkazından çıkan dumanlar

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