ABD askeri çıkan Florida saldırganı: CIA aklımı kontrol etti, IŞİD için savaşmaya zorladı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir havalimanında silahlı saldırı düzenlediği suçlamasıyla sorgulanan kişinin eski bir asker olduğu anlaşıldı. Beş kişiyi öldüren Esteban Santiago isimli saldırganın üstünden askeri kimlik çıktı, bir fotoğrafında IŞİD'liler gibi poz verdiği görülüyor. CBS'teki habere göre, saldırıdan birkaç ay önce Alaska'daki FBI binasına giden Santiago, CIA tarafından IŞİD saflarında savaşmaya zorlandığını ve zihnini kontrol ettiğini iddia ettiği CIA'in kendisini IŞİD videoları izlemeye yönlendirdiğini ileri sürdü.

Dün Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nın bagaj alım bölümünde yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Saldırıyla ilgili 26 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'li yetkililer eski askerin bir süredir akli dengesinin yerinde olmayabileceğini kaydediyorlar.

Ancak yetkililer "terör saldırısı" ihtimalini de dışlamadıklarını açıkladı.

Yetkililer saldırganın Alaska eyaletinden dolu olmayan bir silah ve mermilerle geldiğini ve uçakla havalimanına vardıktan sonra silahını tuvalette doldurduğunu kaydediyorlar.

Saldırgan mermisinin bitmesinin ardından teslim olmuştu.

Öte yandan, Fort Lauderdale Havalimanı bugün yeniden kullanıma açıldı.

Ancak saldırının yapıldığı 2 numaralı terminal, kapalı kalmaya devam ediyor.

Havalimanı yetkilileri, hâlâ 20 bin valizi sahiplerine ulaştırmak zorunda olduklarını açıkladı.

Fort Lauderdale, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı işlek bir havalimanı.