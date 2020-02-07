ABD: Arap Yarımadası El Kaidesi'nin lideri Rimi öldürüldü

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Beyaz Saray, radikal İslamcı terör örgütü Arap Yarımadası El Kaidesi'nin lideri Kasım el-Rimi'nin Yemen'de yapılan bir terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rimi yönetiminde Arap Yarımadası El Kaidesi, Yemen'de sivillere insafsızca şiddet uyguladı ve ABD güçlerine karşı saldırılar düzenlemeye ve yaptırmaya çalıştı" dedi. Açıklamada Rimi'nin ne zaman öldürüldüğü belirtilmedi.

Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası El Kaidesi ve genel El Kaide hareketini güçsüzleştirecek bir hamle olduğunu ifade eden Trump, "Bu grupların ulusal güvenliğimize oluşturduğu tehditi ortadan kaldırmaya bir adım daha yaklaştık" dedi.

Arap Yarımadası El Kaidesi, Usama Bin Ladin tarafından kurulan radikal İslamcı El Kaide terör ağının en çok can kaybına sebep olan kollarından biriydi.

İddialara göre Rimi, Yemen'in Marib kentinde bir insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Reuters'a konuşan bir Yemen hükûmeti yetkilisi Marib'de bir İHA saldırısı meydana geldiğini doğruladı ancak ölenin Rimi olmadığını belirtti.