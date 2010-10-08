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Dünya

ABD ARAP BİRLİĞİ'NDEN DESTEK İSTİYOR WASHINGTON (A.A)

08 Ekim 2010 03:06

-ABD ARAP BİRLİĞİ'NDEN DESTEK İSTİYOR WASHINGTON (A.A) - 08.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, Washington arabulucuğundaki Filistin-İsrail barış görüşmelerinin ayakta kalmasına destek olmaları için Arap Birliği ülkeleri liderlerine baskı yaptığı bildiriliyor. Amerikan AP ajansının duyurduğuna göre, Amerikalı yetkililer bugün Libya'da toplanacak Arap Birliği ülkeleri liderlerini, barış görüşmelerine önceden verdikleri desteği çekmemeleri için günlerdir ikna etmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin görüşmelere ilişkin "olumlu bir işaretini" görmek istediklerini bildirdi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell'in destek için Arap birliği liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.         Washington, özellikle İsrail'in Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşaatlarının dondurulmasını öngören moratoryumu uzatmaması halinde Filistinlilerin görüşme masasında kalması için Arap Birliği ülkelerinin desteğini önemli görüyor.

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