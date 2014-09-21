ABD, Apaçileri Mısır'a gönderiyor

ABD, Mısır'ın terörle mücadelesini desteklemek için 10 Apaçi helikopterin bu ülkeye teslimatını planladığını teyit etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'in Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kirby, görüşmede Hagel'in, Mısır'ın terörle mücadelesini desteklemek için Washington yönetiminin 10 Apaçi helikopterin Mısır'a teslimatını planladığını doğruladığını kaydetti.

Açıklamaya göre, Hagel ve Subhi, görüşmede ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bölgesel güvenlik konusunun yanı sıra ABD'nin önderlik ettiği Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüyle mücadeledeki koalisyonu da ele aldı.

Hagel, Mısır'ın Gazze'deki krizi sona erdirmek için ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle de Subhi'ye teşekkür etti.