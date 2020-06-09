ABD Ankara Büyükelçiliği, siyah yazar ve aktivist James Baldwin için yazdı: Ondan çok şey öğreniyoruz

T24 Haber Merkezi

ABD Ankara Büyükelçiliği, siyahların hakları için mücadele eden yazar ve aktivist James Baldwin'i anarak "Ondan çok şey öğreniyoruz" dedi.

Baldwin'in "Yüzleştiğiniz her şeyi değiştiremezsiniz belki ama yüzleşmeden de hiçbir şeyi değiştiremezsiniz" sözlerini paylaşan Büyükelçilik, "Amerika Birleşik Devletleri’nde sürmekte olan kargaşa ortamını da görmezden gelemeyiz. Diyaloğa, eğitime ve meselelerimizi oturup konuşmaya bugün daha fazla ihtiyacımız var" diye yazdı.

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından, George Floyd, protestolarıyla bir kez daha gündeme gelen 'ırkçılık' sorunuyla ilgili yazar -aktivist James Baldwin'in eserlerini paylaştı.

Büyükelçilik, Baldwin'in öngörülerinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Elçiliğin Baldwin'le ilgili listesi şöyle:

Siyahiler ve Amerikan Vaadi

Boston televizyonunda program yapımcı olan Henry Morgenthau III'ün "Siyahiler ve Amerikan Vaadi" adlı programına katılanlar arasında Martin Luther King ve Malcolm X’in yanı sıra James Baldwin de vardı. (Video 19 dk. 57 sn.)

Chez Baldwin (Baldwin’in Evi’nde)

James Baldwin’in, Fransa’nın St. Paul de Vence kasabasında bulunan Evi’nin, "Chez Baldwin" in O Güçlü Merceğinden Yansıyan Hayatını ve Eserlerini Keşfedelim

Atlantik’in İki Kıyısında

Hayatının büyük çoğunluğunu Avrupa’da geçirse de, Baldwin kendisini her zaman “Atlantik’in İki Kıyısında Gidip Gelen” bir Amerikalı yazar olarak görmüştür. James Baldwin’in hayatı ve bize bıraktığı mirasını keşfedin.

Elçilik ırk, protesto ve sivil hak mücadeleleriyle ilgili linkler de paylaştı: