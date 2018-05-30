ABD, “Ana hatlar belirlendi” dedi; AA, 3 aşamalı planı açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert'in Türkiye ile Menbiç konusunda henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ancak Türk ve ABD taraflarının çeşitli konularda daha fazla işbirliğine dair yol haritasının ana hatlarını belirlediğini söylemesinin ardından Anadolu Ajansı ‘Menbiç planını’ açıkladı.

Menbiç planına göre, Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki ‘YPG/PKK’nın bir ay içinde bölgeden çıkartılmasının öngörüldüğünü kaydeden AA, mutabakatın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edileceğini kaydetti. AA’nın haberinde, 3 aşamalı plana dair şu ifadeler yer aldı:

“İlk aşamada 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Münbiç'i terkedecek. Münbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşama, 4 Haziran'dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek. Mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran'dan sonraki 60 gün zarfında Münbiç'in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor.”

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin Türk basınında çıkan, YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbiç'den çekilmesi ve bölgede güvenliğin Türk ve Amerikan askerlerince sağlanmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri sormasının üzerine Bakanlık Sözcüsü Neuert, şu cevabı vermişti:

"Size şunu söyleyebilirim. Türk hükümetiyle henüz herhangi bir anlaşmaya varmadık. Daha önce ABD ve Türk çalışma gruplarının geçen Cuma günü Ankara'da buluştuklarını duyurmuştuk. Suriye ve diğer konuları görüşmeyi sürdürüyoruz. İki taraf daha fazla işbirliği için yol haritasına dair ana hatları belirledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 4 Haziran'da bu diyaloğu Washington'da Bakan Çavuşoğlu ile sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.”

Çavuşoğlu: YPG buradan çıkarılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'da yapılacak görüşmelerin ardından YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin yol haritasını Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.

Çavuşoğlu, "Bu yol haritasında somut adımlar var ve bunlar somut bir takvime bağlı. Somut adım: YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. 'Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim' diyebilirler. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası da öyle aylar filan değil" demişti.