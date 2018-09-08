ABD Almanya'da askeri varlığını artırıyor

ABD ordusu, halihazırda 34 bin 800 ABD askerinin bulunduğu Almanya'da bin 500 asker daha konuşlandıracaklarını açıkladı. Wiesbaden'da bulunan ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, askerlerin Almanya'da Eylül 2020'ye kadar konuşlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, kararın "ABD'nin NATO'ya bağlılığının devamlılığı ve Avrupa güvenliğini destekleme noktasındaki kollektif kararlılığının göstergesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusu güçlendirilirken, bu güçlendirmenin önemli bir kısmı, NATO müttefiklerini savunma misyonu kapsamında Avrupa'da gerçekleşecek. Aynı zamanda saldırganlığı caydırmak öncelik olarak kalacak" denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de "Amerikalılar Transatlantik ittifakı güçlendirmeye bağlılar: Başkan Trump'ın ABD savunma kabiliyetlerini güçlendirme vaadi, ittifakın bugün daha da güçlü olduğu anlamına gelmektedir" dedi. Grenell, "Almanya'da görevlendirilme şansına sahip olan Amerikalıları nezaketle karşıladıkları için Alman halkına" teşekkür etti.

Almanya memnun

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen kararı memnuniyetle karşıladı. "ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını güçlendirme kararı, Transatlantik ilişkilerin canlılığı için memnuniyet vericidir" diyen von der Leyen, kararın ABD'nin "ortak güvenliğe bağlı olduğunu" gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce, Almanya başta olmak üzere NATO müttefiği Avrupa ülkelerini savunmaya yeterince bütçe ayırmadıkları gerekçesiyle birçok defa eleştirmişti. Trump, Temmuz ayında da Almanya'yı Rusya ile doğalgaz ortaklığını genişletmiş olması nedeniyle "Rusya'nın tutsağı" olarak nitelendirmişti.

NATO müttefikleri, 2014 yılında Galler'de yapılan zirvede 2024 yılına kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamakta mutabık kalmışlardı. Almanya'nın şu anda savunmaya harcadığı oran, yüzde 1,2. ABD'nin harcaması ise yüzde 3,5 oranında.

rtr,AFP/BÜ,DÇÜ

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