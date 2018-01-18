T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Alman El Kaide üyesinin iadesini isteyecek

ABD, Polonya'da doğup sonradan İslam dinini kabul eden Alman vatandaşı Christian Ganczarski'nin Fransa'dan iadesini isteyecek. Ganczarski, Usame Bin Ladin'e destek vermek ve terör saldırısı hazırlığı yapmakla suçlanıyor.

18 Ocak 2018 15:35

ABD'nin Fransa'dan Polonya'da doğan ve sonradan İslamiyet'i kabul eden Alman El Kaide üyesi Christian Ganczarski'nin iadesini istemeye hazırlandığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Ganczarski'nin El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'e destek vermek ve terör saldırılarının hazırlanmasında yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

Çeşitli terörizm suçlamalarıyla Fransa'da 15 yılı aşkın süre tutuklu kalan 51 yaşındaki Ganczarski'nin 11 Eylül saldırılarından önce El Kaide'nin üst düzey yöneticileriyle düzenli olarak bağlantı kurduğu iddia ediliyor.

ABD'li savcı Dana Boente, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ganczarski'nin El Kaide'ye "ABD ordusu ve müttefiklerine saldırı düzenlemeleri amacıyla bilgi ve teknoloji aktardığını" söyledi.

İddialara göre 1999 ve 2001 yılları arasında en az beş kez Almanya'dan Pakistan ve Afganistan'a seyahat eden Christian Ganczarski'nin orada "Afrika'nın doğusundaki ABD büyükelçiliklerinin bombalanmasını planlayan ve icra eden kişiler ve Usame Bin Ladin'le bir araya geldiği" belirtildi.

Geçen hafta Fransa'da tutulduğu cezaevinde üç gardiyanı makasla yaralayan Ganczarski, Tunus'taki bir sinagoga düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle 2009'da Paris'teki bir mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Geçen hafta cezaevinde düzenlediği saldırının ardından hakkında başlatılan soruşturmanın Ganczarski'nin olası bir iadesini geciktirebileceği tahmin ediliyor.

dpa/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD PolonyaAlmanChristian Ganczarski FransaUsame Bin LadinFransa PolonyaAlman KaideChristian GanczarskiAdalet BakanlığıGanczarski KaideFransaGanczarskiEylül KaideDana BoenteAlmanya PakistanAfganistanABDGanczarski Tunus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24