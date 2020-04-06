ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı: Virüs yuvası ıslak hayvan pazarları derhal kapatılmalı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Koronavirüs salgını konusundaki en yetkili isimlerden biri olan Doktor Anthony Fauci, başta Koronavirüs'ün çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kenti olmak üzere dün dünyada balık pazarı benzeri 'virüs merkezlerinin' acilen kapatılması çağrısında bulundu.

Euronews'in haberine göre; ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınına "ıslak pazarların" doğrudan etkisi olduğunu belirterek, "Bu tarz yerlerin açık olması benim kafamı kurcalıyor. İnsanlarla hayvanların temas ettiği bu tarz yerlerden onlarca hastalık ortaya çıkıyor. Aklımızın başına gelmesi için daha ne olması gerekiyor? Tüm dünyada bu tarz yerler acilen kapatılmalı" diye konuştu.

Dünyada birçok ülkede Vuhan'dakine benzer hayvansal ürünlerin satıldığı pazarların olduğunu söyleyen Fauci, "Birçok hükümetin buna destek vermesi, baskı yapması gerekiyor. Bu ıslak pazarlar günlük hayatın bir parçası olmamalı." diye de sözlerine ekledi.