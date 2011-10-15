-ABD Afrika'ya asker gönderiyor WASHINGTON (A.A) - 15.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, büyük çapta katliamlar yapmakla suçlanan bir gerilla grubuna karşı verilen savaşa destek için orta Afrika'ya 100 civarında asker göndereceğini açıkladı. Obama, Kongre'ye gönderdiği mektupta, gönderilecek askerlerin, Tanrı'nın Direniş Ordusu adlı gruba karşı uzun süredir sürdürülen mücadelede danışman olarak görev yapacağını, bilgi ve yardım desteği sağlayacağını ve grubun lideri Joseph Kony'nin yakalanmasına yardım edeceğini bildirdi. Başkan Obama, askerlerin, kendini müdafaa dışında muharebeye girmeyeceğini kaydetti. Beyaz Saray'ın konuyla ilgili açıklamasına göre, askerlerin ilk bölümü geçen çarşamba günü Uganda'ya varırken, diğerleri ise Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderilecek. Hıristiyan bir örgüt olan Tanrı'nın Direniş Ordusu'nın orta Afrika'da 1980'li yılların sonundan bu yana uyguladığı şiddet yüzünden on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, 300 bin civarında Afrikalının ise mülteci durumuna düştüğü belirtiliyor. Grubun lideri Joseph Kony, 2005 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.