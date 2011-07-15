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Dünya

ABD AFGANİSTAN'DAN ASKER ÇEKMEYE BAŞLADI KABİL (A.A)

15 Temmuz 2011 15:18

-ABD AFGANİSTAN'DAN ASKER ÇEKMEYE BAŞLADI KABİL (A.A) - 15.07.2011 - ABD, Afganistan'daki askerlerinden ilk bölümünü çekmeye başladı. Amerikan ordusu sözcüsü Michael Wunn, Kabil'in kuzeydoğusunda konuşlanmış olan 650 kişilik ilk birliğin ülkeyi terk ettiğini, bu birliğin yerine asker gelmeyeceğini belirtti. ABD'nin Afganistan'da 100 bin askeri bulunuyor. Başkan Barack Obama, 2009 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamada, Temmuz 2011 tarihinde Afganistan'dan asker çekmeye başlayacaklarını bildirmişti. ABD'nin planlarına göre, Afganistan'daki tüm yabancı muharip askerlerin 2014 yılı sonuna kadar bu ülkeden çekilmesi öngörülüyor.

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