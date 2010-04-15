ABD Afganistan'dan 2011'de çekilmeye başlayacak

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Obama, Beyaz Saray'da Avustralya televizyonuyla yaptığı söyleşide, Afganistan ile ilgili olarak, ABD ve müttefiklerinin bu ülkede sonsuza kadar kalamayacaklarını, ayrıca Afganistan'da durumun daha kötüye gittiği yönündeki görüşe katılmadığını kaydetti.ABD Başkanı, göreve geldiğinden bu yana Taliban'ın etkinliğinin "köreldiğini", yaklaşık 9 yıldır süren savaşı kazanmanınsa zor bir iş olmayı sürdürdüğünü söyledi.Obama, söyleşide Çin ile ilgili olarak da, iklim değişikliğiyle mücadelede "Çin'in gecikmesine izin veremeyeceklerini" kaydetti.ABD Başkanı, Çin'in atmosferde sera gazı etkisi yaratan gazların emisyonlarının kısıtlanmasına yönelik taahhüdü konusunda, Çin'in, bu meseleyi geciktirmesine izin veremeyeceklerini ve bir dünya gücü olarak ortaya çıkan bu ülkenin, rolünün getirdiği sorumlulukları ciddiyetle ele alması gerektiğini söyledi.Obama, Çinli liderlerin, ülkeleri gelişirken aynı zamanda çevreyi koruyan yeni bir modele karar vermeleri gerektiğini anladıklarını belirterek, Çin'in şu ana kadarki dürtüsünün, öncelikle Avustralya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin, daha sonra kendilerinin bu meseleyle uğraşmaları olduğunu kaydetti.ABD Başkanı Barack Obama'nın, Haziran ayında Avustralya ve Endonezya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.