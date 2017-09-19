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Dünya
Deutsche Welle

ABD Afganistan'a 3 bin asker daha gönderiyor

ABD'nin 2018 savunma bütçesi 700 milyar dolar

19 Eylül 2017 11:07

ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'a 3 bin asker daha sevkedileceğini bildirdi. ABD'nin 700 milyar dolarlık 2018 Savunma Bakanlığı bütçesi Senato'da onaylandı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha göndereceklerini açıkladı. Mattis, ek birlik mensuplarının çoğuna sevk emrinin iletildiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı ağustos ayında Afganistan'da halen 11 bin Amerikan askeri bulunduğunu bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası sırasında yaptığı vaatlerden dönerek selefi Barack Obama'nın Afganistan politikasını üstlenmişti. Trump ağustos ayında birliklerin Afganistan'dan çekilmeyip aksine bu ülkedeki asker sayısının arttırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Afganistan askeri müdahalesi 16 yıl önce başlamıştı. Başkan Trump Afganistan'daki radikal İslamcı Taliban ile mücadeleye odaklanacaklarını duyurmuştu.

Savunma bütçesi artıyor

ABD Savunma Bakanlığı bütçesinin 700 milyar dolara çıkarılması Senato'da 8'e karşı 89 oyla kabul edildi. Bu meblağ Başkan Donald Trump'un bakanlık bütçesi için talep ettiği 668 milyar doları yüzde 5 oranında aşıyor.

1 Ekim'de başlayacak olan mali yılda ABD Savunma Bakanlığı savaş uçağı, savaş gemisi ve tank satın alacak. Amerikan füzesavar sistemine 8,5 milyar dolar ayrılacak. Kuzey Kore'nin taşıyıcı füze ve nükleer programında ilerleme kaydetmesi nedeniyle bu kaleme Senato tarafından Başkan Trump'un talep ettiğinden 630 milyon dolar daha fazla kaynak ayrılması kararlaştırıldı.

Afganistan misyonuna 5 milyar, Amerikan ordusunun yurt dışı operasyonlarına ise 60 milyar dolar ayrıldı. Silahlı kuvvetler mensuplarının maaşlarına yüzde 2,1 oranında zam yapılacak ve asker sayısı 7 bin arttırılacak.

ABD Temsilciler Meclisi temmuz ayında 696 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesini onaylamıştı. Şimdi iki farklı bütçe arasında uyum sağlanması gerekiyor. Senato'nun onayladığı bütçe kabul edildiği takdirde ABD'nin Savunma Bakanlığı bütçesi 2016 yılına göre yüzde 15, 2017 mali yılına göre ise yüzde 6 oranında artmış olacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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