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Dünya

ABD Afganistan'a daha fazla asker gönderecek

ABD Savunma Bakanı Mattis, Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesine ilişkin kararı imzaladığını bildirdi

01 Eylül 2017 01:25

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesi kararını imzaladığını ve günler içinde yeni askerlerin sevk edilmeye başlayacağını belirtti.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'a yeni asker gönderilmesi kararının, Başkan Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisine uygun bir adım olduğunu vurguladı ancak Afganistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin yorum yapmadı.

"Evet talimatı imzaladım ancak bu süreç henüz bitmedi. Yollanacak bazı askeri birliklerle ilgili kararı imzaladım ve şimdi onların hangileri olacağını belirliyoruz." ifadesini kullanan Mattis'in kararı, Trump'ın Afganistan'a 3 bin 900 kadar ilave asker göndermeyi de içeren yeni yaklaşımının açıklanmasının ardından geldi.

Yeni askerleri, günler içerisinde göndermeye başlayacaklarını dile getiren Mattis, "Bu ilave unsurlar Afgan güçlerinin daha etkili savaşmasına yardım edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Mattis'in haftaya ABD Kongresinde konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor.

Pentagon Sözcüsü Dana White, dün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da bulunan Amerikan askeri sayısına ilişkin, "Şu anda Afganistan'da bulunan toplam asker sayımız 11 bin civarında. Bu rakam gelecekte Savunma Bakanlığının yapacağı düzenlemeleri içermiyor." açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamaya kadar kamuoyunda ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 8 bin 400 olarak biliniyordu. Pentagon ise 11 bin sayısının Afganistan'daki asker sayısında artış anlamına gelmediğini, sadece daha önce gizli tutulan kısa vadeli görevler ve değişim amaçlı Afganistan'a gönderilen askerlerin de toplam sayıya eklenmesiyle ortaya çıktığını ifade etmişti.

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