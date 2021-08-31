ABD Afganistan'dan çekildi; Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlamasının ardından başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti. (Fotoğraf: Arşiv) </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1630420109894-iii.jpg" alt width="600" height="996" /></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x83va95?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>