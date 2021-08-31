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Dünya

ABD Afganistan'dan çekildi; Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti

31 Ağustos 2021 17:03

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlamasının ardından başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti. (Fotoğraf: Arşiv) 

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