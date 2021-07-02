ABD, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden 20 yıl sonra tamamen çekildi

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ABD askerleri, 20 yıl sonra Bagram Hava Üssü'nden çekildi. Hava Üssü, ABD'nin Taliban ve El Kaide'ye karşı savaşının merkezlerinden biriydi.

AP'ye konuşan iki ABD yetkilisi, hava üssünün tamamıyla Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Güçleri'ne teslim edildiğini söyledi.

Haberde Bagram Hava Üssü'nün devredilmesinin ABD'nin Afganistan'da kalan son askerlerinin de çekildiğinin veya çekilmek üzere olduğunun işareti olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden, tüm askerlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden çekilmiş olacağını söylemişti.

AP analizine Avrupalı NATO güçlerinin askerlerinin çoğunluğu bölgeden çekildi.

Kabil'deki stratejik Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda Türkiye ve ABD arasındaki temaslar sürüyor.