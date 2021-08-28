ABD, Afganistan'da Kabil saldırılarını planlamakta rol oynadığına inanılan IŞİD üyesini vurdu

T24 Dış Haberler

ABD'nin Afganistan'da bir IŞİD üyesini SİHA ile düzenlenen operasyonda vurduğu belirtildi.

Associated Press'in aktardığına göre hedef alınan IŞİD üyesinin Kabil Havalimanı'ndaki saldırıların planlanmasında rol oynadığına inanılıyordu.

ABD Merkezi Komutası tarafından yapılan açıklamaya göre IŞİD üyesi Nangahar eyaletinde vuruldu.

ABD ordu sözcüsü, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil can kaybı yaşandığına dair bir bilgi almadık" diye konuştu.

Reuters'ın ismi paylaşılmayan bir ABD kaynağına dayandırdığına göre IŞİD militanı gelecekte başka terör saldırıları da planlıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında 13 ABD askerinin de bulunduğu 170 kişinin ölümüne sebep olan intihar saldırısının sorumlularının hedef alınacağına dair söz vermişti.