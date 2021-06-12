ABD: Afganistan'da diplomatik varlığa sahip olmak için Kabil'de işleyen ve güvenli bir havalimanı olması gerekiyor

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ABD, Afganistan'da diplomatik varlıklarını korumanın yolunun Kabil'de "işleyen ve güvenli bir havalimanına sahip olmaktan" geçtiğine inandıklarını belirtti. Washington bu vesileyle havalimanının güvenliğinin sağlanması için bir anlaşmaya varılmaması durumunda ülkedeki diplomatik misyonlarının kapanabileceğinin sinyalini vermiş oldu.

Açıklama, Taliban Türkiye'nin ABD ülkeden çekildikten sonra kalıp Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma teklifini reddettikten sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, "İşleyen ve güvenli bir havalimanına sahip olmanın herhangi bir diplomatik varlığa sahip olmanın temelini oluşturduğunu vurgulamak istiyoruz. Güvenli bir havalimanı aynı zamanda hem Afgan seyahatçilere hem de Afgan ekonomisine fayda sağlar.

Avustralya geçen ay Kabil'deki büyükelçiliğini güvenlik endişeleri nedeniyle kapadı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bu hafta kendi konsolosluklarını açık tutacaklarının sözünü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin en uzun süreli savaşına son verip Afganistan'dan çekilme kararı almıştı. Birçok uzman ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından tam boyutlu bir iç savaş çıkmasından ve Taliban'ın kontrolü tamamen sağlamasından korkuyor.

Konunun 14 Haziran'daki Joe Biden-Tayyip Erdoğan görüşmesinde gündeme gelmesi bekleniyor.