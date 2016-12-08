ABD, Adanalı gencin Scarlett Johansson ile görüşmek için İncirlik'e sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson ve Chris Evans Amerikan askerlerine moral vermek için Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’ne geldi. Adanalı bir genç de, üsse girerek ünlülerle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen Adanalı gencin ünlü ismin yanına kadar gelip fotoğraf çekebilmesi, ABD yetkilileri tarafından konu hakkında soruşturma başlatmasına neden oldu.

ABD askerlerine moral vermek için İncirlik’e Scarlett Johansson ve bazı ünlülerin geleceğini öğrenen bir Adanalı genç ise tüm güvenliği atlattı. ABD'li generallerin arasından geçip yıldızlarla fotoğraf çektirdi.

15 Temmuz sonrası üst seviyede korunan ve sadece Hollywood yıldızları değil ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dumford'u da ağırlayan İncirlik Üssü'ne bu gencin nasıl girdiği ve tüm güvenlik önlemlerini aşıp sadece belirli sayıda üst rütbeli askerlerin alındığı aprondaki etkinliği bile nasıl katıldığı dünya çapında sosyal medyanın konusu oldu. ABD yetkililerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Genç, sosyal medya hesabında "Üsse bir yolunu bulup girdim, Scarlett için sınırları zorladım" yorumu ile paylaşırken içeride yaşananları da şu sözlerle anlattı:

"Her taraf asker; CIA ve FBI ajanı"

Scarlett Johansson, basketbolcu Ray Allen, Kaptan Amerika'daki Chris Evans ve bazı ünlülerle Adana'ya geldi, Adana diyorum, ama İncirlik Üssü'ne askerlere moral vermeye geldi. Ben de fırsatı değerlendirmek için üsse bir yolunu bulup girdim. Scarlett için sınırları zorladım, riske girdim. Ama içeride yoğun güvenlik vardı. FBI, CIA ve özel korumalar bile gelmişti. Hatta Amerikan genelkurmay başkanı bile vardı.

"İçerideki te sivil benim"

"Neyse Scarlett ve ekibinin akşam 7'de yemekhaneye geleceğini öğrendim, yattım pusuya... Bu arada etrafım hep yabancı asker falan dolu... Ben ise kafamda şapka ve sivil... Çevredeki tek sivil benim inanılmaz dikkat çekiyorum. Sonra dev Amerikan arabaları geldi, jammer, otobüsler falan... Bir baktım otobüsten Ray Allen, Scarlett Johansson, Chris Evans falan indi. Korktum yanlarına gidemedim.

"Elimle ittim kapıyı girdim"

"Neyse etraf sessizleşti, millet içeri girdi dışarıda sadece takım elbiseli, kulaklıklı 3 tane koruma var. İçeride ünlüler yemek yiyor, fotolar çekiliyor. Gaza geldim içeri girmeye karar verdim. Bu arada içeride hep kamuflajlı komutanlar askerler. Baktım kapıdaki takım elbiseli korumalar beni sallamadı, elimle ittim kapıyı girdim. Ve içerideydim, inanılmaz...

"Scarlett sarıldı bana"

"Baktım Scarlett orada ve etrafında tek sıraya girmiş Amerikalılar fotoğraf çektiriyor. 'Sıraya girersem sıra gelmez' dedim ve en öne kaynak yaptım. Kimse de bir şey demedi. Scarlett'in yanında gidince o beni fark etti ve elini belime attı. 'Sarılabilir miyim sana' dedim. Bana kalmadan kendi sarıldı. O an hayat durdu benim için hemen verdim telefonu 3-5 tane foto çekildim. Hayatımın en güzel anlarından biriydi ama hala içerideki tek sivil kıyafetli bendim. Ray Allen ve Chris Evans'la da 3-5 foto çekildikten sonra, Scarlett'in yanında aldım soluğu ama korumalar geldi. Bir tanesi beni dürttü ve çekti aldı Scarlett'i...

"İncirlik Üssü'ne sızıp CIA ajanlarını bile kıskandıran meçhul delikanlı, NBA'in efsane oyuncusu Ray Allen ve Chris Evans ile de fotoğraf çektirdi.

"Ünlüler gibi karşıladılar"

"O sırada etrafta diğer korumalar etten koridor oluşturmuştu. Şaka gibi ama kendimi o koridorun içinde buldum. Önde Scarlett, arkasında koruma, korumanın arkasında ben, benim arkamda Chris Evans, Ray Allen ve 1-2 koruma daha... Aralarında ünlü biriymiş gibi yürüyorum, herkes bize bakıyor bu arada. Hep beraber yemekhaneden çıktık, orada da Scarlett'i tekrar yakaladım, 2 fotoğraf daha çektirdik.

"En güvenlikli yere girdim"

"Akşam 8'de apron kenarında ufak bir etkinlik yapılacaktı. Soluğu orada aldım. Ünlüler de oraya gitti. Ama beni içeri almadı kapıdaki Amerikan askeri. Kimlik kartı ve üniforma sordu. Ben de oralarda vakit geçirdim, sonra yine bir yolunu bulup aprona girdim. İçeride F-16 ve her çeşit savaş uçakları vardı. Baktım Scarlett ve diğer ünlülerle toplu fotolar çekiliyor. Yemekhanede çok rahat ortam vardı, burası çok kalabalıktı. Zaten ben tek çekilmiştim. Toplu fotoğraflara girmedim. Ama orada da şöyle bir selfie yaptım. Sonra da üsten ayrıldım."

"Soruşturma başlatıldı"

Adanalı gencin bu sözleri ilk başta alay konusu olsa da, anlattıklarını ispatlayan fotoğrafları tek tek internete yükleyen genç bir anda fenomen oldu. Sadece Türk siteleri değil dünya çapındaki siteler ve sosyal medya kanalları da bir anda Adanalı genci şöhret yaptı. 15 Temmuz sonrası üst seviyede korunan ve sadece Hollywood yıldızları değil ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dumford'u da ağırlayan İncirlik Üssü'ne bu gencin nasıl girdiği ve tüm güvenlik önlemlerini aşıp sadece belirli sayıda üst rütbeli askerlerin alındığı aprondaki etkinliği bile nasıl katıldığı dünya çapında sosyal medyanın konusu oldu. ABD yetkililerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.