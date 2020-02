ABD Adana Konsolosu: İlişkiyi güçlendirmek ve derinleştirmekten mutluyum

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, ABD ve Türkiye’nin her konuda aynı fikirde olmadığının farkında olduğunu ancak görev süresi boyunca dostluk ilişkisini güçlendirmek ve derinleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

ABD\'nin Adana Konsolosluğu görevine 3 ay önce atanan Alejandro Hoot Baez, konutunda ilk kez bir araya geldiği gazetecilerle sohbet etti. ABD Konsolosluğu’nun bölgede aktif şekilde çalıştığını gördüğünü anlatan Alejandro Hoot Baez, çalışmalarını ve projelerini şöyle anlattı:

\"Büyükelçilik hibe yarışması aracılığıyla desteklediğimiz Mardin Uçan Halı Uluslararası Müzik Festivali’ni ziyaret ettim. Ayrıca, Mersin ve Gaziantep\'te insan hakları ve bölgesel kalkınma üzerine konferansları destekledik. Amerika’da üniversite ile ilgilenen öğrenciler için danışmanlık fırsatları koordine ettik. Son birkaç haftada, bilim, sanat ve iş dünyası ile Amerikan perspektiflerini paylaşmak için Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin’e bir Amerikalı uzay fotoğrafçısı, bir caz dörtlüsü ve bir girişimcilik uzmanı getirdik. Aynı zamanda Mardin, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep ve Mersin’e yaptığım tanışma gezilerinde devlet görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve kültürel ve dini liderlerle de görüştüm. Önümüzdeki aylarda konsolosluk bölgemizde çok daha fazla yeri görmeyi dört gözle bekliyorum.\"

Baez, ABD ve Türkiye’nin her konuda aynı fikirde olmadığının farkında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Adana Konsolosu olarak göreve başlarken ABD ve Türkiye’nin her konuda aynı fikirde olmadığının farkındayım. Bununla birlikte, ülkelerimiz 60 yılı aşkın bir süredir müttefik ve dosttur. Biliyorum ki İncirlik Hava Üssü’nde görev yapan Türk ve Amerikalı hava personelinin on yıllardır bir arada yaşadığı Adana’da bu dostluk güçlü şekilde hissediliyor. Bu camiaya katılmaktan ve buradaki görev sürem boyunca bu ilişkiyi güçlendirmek ve derinleştirmeye devam etmekten mutluyum.\"

FOTOĞRAFLI