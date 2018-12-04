ABD Adana Konsolosu Baez: Dünyada 3 kadından biri toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkileniyor

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, dünyada 3 kadından birinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilendiğini söyledi. Baez, bazı ülkelerde ise kadın nüfusunun yüzde 70\'inin cinsiyete dayalı şiddette maruz kaldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler’in 25 Kasım- 10 Aralık \'Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası\' kapsamında, ABD Adana Konsolosluğu, Çukurova Belediyesi ile Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD) işbirliğiyle, \'Dünya Kadınları Konuşuyor\' başlıklı bir panel düzenlendi. Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele eşi Linda Baez ile katılan ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, bir konuşma yaptı.

Kadınlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Baez, \"Mardin’de kadınları, erkekleri ve muhtarları hane içi şiddeti engellemek amacıyla eğitecek bir projeye hibe verdik. Ayrıca, Yedi Renk’in, belediyeler içerisinde sadece kadınların ve cinsel azınlıkların değil, diğer dezavantajlı toplulukların da haklarını savunacak eşitlik merkezleri kurulmasını teşvik etme projesini destekledik. Mersin’de de psikodrama kullanarak öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere çocuklara yönelik cinsel istismarı nasıl tespit ve ihbar edebileceklerini öğreten bir projeyi destekliyoruz. Bu projeler, insan haklarını koruma hedefimizi desteklemektedir. Çocuk ve erken yaş ile zorla yapılan evlilikler, eğitimsel kazanımları engellemekte, dolayısıyla da kadınların yetişkinlikteki beklenen kazançlarını azaltmaktadır\" diye konuştu.

ABD BU ALANDA MÜKEMMELDEN UZAK

Baez, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin dünya çapında her 3 kadından birini etkilediğini ancak acı çekenlerin sadece kadınlar olmadığına da dikkat çekerek, dünya çapında 7 erkek çocuğundan birinin cinsel şiddet deneyimlediğinin raporlandığını söyledi. ABD’nin bu alanda mükemmelden uzak olduğunu kaydeden Baez, şunları söyledi:

\"Bazı ülkelerde cinsiyete dayalı şiddetten kadın nüfusun yüzde 70’i etkileniyor. Geçen yıl, Amerikalı ünlülerin, işyerinde cinsel taciz ve şiddet deneyimlerini anlatırken kullanmaya başladıkları #BeniDe hareketi, sosyal medya alanını etkisi altına aldı. Hashtag ilk 24 saatte 4.7 milyon kişi tarafından 12 milyon gönderide kullanıldı. Zaman içerisinde en az 85 ülkeye yayılarak, problemin gerçekte ne kadar yaygın olduğunu gösterdi. Ümit ediyoruz ki, farkındalığı artırarak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten kaynaklı acıları durduracak gerçek değişimi getirebiliriz.\"

PANELDE BİRÇOK KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Daha sonra EVKAD Başkanı ve Çukurova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sema Turan Yapıcı’nın moteratörlüğünde, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çukurova Belediyesi’nden Avukat Özlem Kara, Kanal B Adana Temsilcisi Sema Erdoğan ve Mersin LGBTI 7 Renk Dernek Temsilcisi Yağmur Arıcan’ın katılımıyla “Dünya Kadınları Konuşuyor” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, kadınların siyasi katılımı ve siyasi temsil, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede hukuki yöntemler, medyada toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yerel çözüm önerileri ve eşitlik birimleri başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.



FOTOĞRAFLI