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ABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ed

20 Mart 2018 13:50

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Adana Konsolosluğu\'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15\'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmed K.\'nin, sosyal medyada görüntüleri yayınlanan, Suriye\'nin Rakka kentinde tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabah saatlerinde, bazı evlere baskın yaptı. Özel harekat, asayiş şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonlarda evlere, kapıların koçbaşı ile kırılmasıyla girildi. Operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15\'si Suriyeli 19 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ\'IN \'DRİFT YAPAN TANKÇI\'SI ÇIKTI
Emniyete getirilen Ahmed K.\'nin, terör örgütü DEAŞ\'ın sözde tankçısı olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Ahmet K.\'nin, Rakka\'da yol ortasında tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı. Ziyad Ö.\'nün ise ülkesindeki iç savaştan önce Lazkiye\'deki karakolda polis olarak görev yaptığı belirlendi. Ziyad Ö.\'nün, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yakalandığını ve zorla savaştırıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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