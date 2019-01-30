4 yıl 6 ay hapis cezası verilen ABD konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay tahliye edildi

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, sanık Uluçay'ın yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile tahliyesini kararlaştırdı.

ABD Adana Konsolosluğu’nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak çalışan Hamza Uluçay, 23 Şubat 2017’de gözaltına alınmış ve sevk ediliği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Uluçay tutuklanmıştı.

Bugün Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Hamza Uluçay’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Kararını açıklayan mahkeme Uluçay’a, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre gerekçesiyle Uluçay’ın tahliye edilmesine karar verdi.