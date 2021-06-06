ABD Adalet Bakanlığı: Sızıntı soruşturmalarında muhabirlerin kaynak bilgileri aranmayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde New York Times ve CNN gibi medya kuruluşlarından muhabirlerin telefon ve yazışma kayıtlarının ele geçirildiğinin ortaya çıkmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, bundan sonra sızıntı soruşturmalarında muhabirlerden kaynak bilgisi aramayacaklarını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray, ABD Adalet Bakanlığı'nın bundan sonra muhabirlerin kayıtlarına ulaşmayacağını doğruladığını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yaptığı açıklamada, sızıntı soruşturmalarında muhabirlerin kayıtlarına ulaşmanın Biden yönetimi politikasına uygun olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anthony Coley de yaptığı açıklamada "Bakanlığın sızıntı soruşturmalarında muhabirlerden zorunlu taleplerinin hepsi incelendi. ABD Başkanı'nın rotasına uygun olarak Adalet Bakanlığı, uzun süredir yapılan uygulamada değişikliğe giderek, sızıntı soruşturmalarında kaynak bilgisi almak için işini yapan medya mensuplarına zorunlu hukuki süreç başlatmayacak" dedi.

ABD Başkanı Biden, "en basit tanımıyla yanlış" olarak nitelediği bu adımların, kendi yönetimi altında da atılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.