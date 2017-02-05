ABD Adalet Bakanlığı, seyahat yasağını durdurma kararını temyiz etti

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağını durduran federal yargıcın kararını temyiz etti.

Washington eyaletinden federal yargıç James Robart, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek yasağı geçici olarak durdurmuş, Donald Trump, "Sözde yargıcın kararı bozulacak" demişti.

Bakanlık, tüm ülke çapında geçerli olan kararın bozulması için Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

Geçen hafta ilan edilen ve Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsayan seyahat yasakları ülke çapında protesto edilmiş, havalimanlarında da eylemler düzenlenmişti.

Yasağın ardından vizeleri olmasına rağmen, farklı ülkelerde binlerce kişi, ABD'ye giden uçaklara bindirilmemişti.

Donald Trump, kararnamesinin "Amerika'yı korumak" için olduğunu savunurken muhalifler ise ABD'de son yıllarda gerçekleştirilen "terör saldırılarının" çoğunun ülkede doğup büyümüş militanlar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.

Söz konu ülkelere 90 günlük vize yasağı getiren kararın ardından 100 binden fazla vize iptal edilmişti.

Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını 120 gün boyunca askıya almış, Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini "süresiz" durdurdurmuştu.