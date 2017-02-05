T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Adalet Bakanlığı, seyahat yasağını durdurma kararını temyiz etti

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağını durduran federal yargıcın kararını temyiz etti.

05 Şubat 2017 14:37

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağını durduran federal yargıcın kararını temyiz etti.

Washington eyaletinden federal yargıç James Robart, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek yasağı geçici olarak durdurmuş, Donald Trump, "Sözde yargıcın kararı bozulacak" demişti.

Bakanlık, tüm ülke çapında geçerli olan kararın bozulması için Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

Geçen hafta ilan edilen ve Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsayan seyahat yasakları ülke çapında protesto edilmiş, havalimanlarında da eylemler düzenlenmişti.

Yasağın ardından vizeleri olmasına rağmen, farklı ülkelerde binlerce kişi, ABD'ye giden uçaklara bindirilmemişti.

Donald Trump, kararnamesinin "Amerika'yı korumak" için olduğunu savunurken muhalifler ise ABD'de son yıllarda gerçekleştirilen "terör saldırılarının" çoğunun ülkede doğup büyümüş militanlar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.

Söz konu ülkelere 90 günlük vize yasağı getiren kararın ardından 100 binden fazla vize iptal edilmişti.

Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını 120 gün boyunca askıya almış, Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini "süresiz" durdurdurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Adalet Bakanlığı Başkan Donald TrumpMüslümanAdalet Bakanlığı Başkan Donald TrumpJames RobartDonald TrumpTemyiz MahkemesiSuriye IrakLibya Somali SudanYemenABDTrumpSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24