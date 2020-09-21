ABD Adalet Bakanlığı, New York'u 'anarşist bölge' ilan etti

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilgili üç şehirdeki gösterilerde şiddete ve mülke zarar verilmesine izin verilmeye devam edildiği, suç kapsamındaki faaliyetlere karşı makul önlem alınmasının reddedildiği savunuldu.

Açıklamada, eyalet ve yerel liderlerin güvenlik güçlerinin işlerini yapmasını engellediği kaydedilerek, Adalet Bakanı William Barr'ın, "Vatandaşın güvenliği söz konusuysa orada vergilerin boşa harcanmasına izin veremeyiz. Belirtilen bu şehirlerin gidişatını değiştirip yönetimlerin temel işlevini yerine getirmesini ve halkı koruma konusunda ciddileşmesini umuyorum" ifadelerine yer verildi.

"Trump'ın siyasi bir seçim oyunu"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Adalet Bakanlığının açıklamasını, "Trump'ın siyasi bir seçim oyunu" şeklinde niteleyerek, "Bu karar New York halkına hakarettir ve fonun kesilmek istenmesi anayasaya aykırıdır" eleştirisinde bulundu.

De Blasio, Trump'ın eylül başındaki söz konusu talimatını New York'a yapılacak federal yardımları kesme girişimi olarak değerlendirerek yasal yollara başvurma tehdidinde bulunmuştu.

Anayasaya göre ABD Başkanı'nın şehirlere yapılacak federal yardımlara müdahale edemeyeceğini belirten de Blasio, "Başkan her canının istediğini yapamaz, bu ülkede yasalar var, eğer New York'a yapılacak federal yardımlar reddedilirse mahkemede görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.