ABD Adalet Bakanlığı'nda kriz: Trump'a yakın isimleri soruşturan federal savcının istifa ettiği söylendi, habersizce kovulduğu ortaya çıktı

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ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'a yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey S. Berman'ı görevden almaya çalıştı. Berman görevden ayrılmayı reddetti.

Dün akşam Barr, "Geoffrey Berman'a teşekkür ederim. New York'un güney bölgesinde 2 yıl görev yaptıktan sonra ayrılmaya karar verdi. Geoff, ülkemizin en önemli savcılık ofislerinden birine çok başarılı şekilde liderlik etti" şeklinde bir açıklama yaptı. Birçok medya kuruluşu haberi 'son dakika' olarak verirken istifanın "ani" olduğuna dikkat çekti. Barr, daha sonra Trump'ın göreve hiç federal savcılıkla ilgili tecrübesi olmayan bir avukatı aday göstermeyi planladığını dile getirdi.

Ancak kısa süre sonra Berman'ın istif etmediği, hatta görevden ayrıldığından haberi bile olmadığı ortaya çıktı. Berman, Barr'ın yaptığı duyurudan kısa süre sonra, "İstifa etmedim ve makamımdan istifa etme gibi bir niyetim hiç yok" dedi ve "görevden ayrıldığını" Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan öğrendiğini ifade etti.

Berman, Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in hapse girmesiyle sonuçlanan davanın mimarlarındandı ve Trump'ın mevcut kişisel avukatı Rudolph Giuliani'yi soruşturmaya başladı.

Konuya yakın bir kaynak New York Times'a yaptığı açıklamalarda, Barr'ın Berman'dan istifa etmesini istediğini ancak savcının bunu kabul etmediğini, sonuç olarak da Adalet Bakanı'nın onu kovduğunu ifade etti. Kaynağa göre Trump, liderlik ettiği ekip Cohen'in hapse girmesine sebep olduğu için Berman'a kızgındı ve bir süredir danışmanlarıyla onu görevden almanın yolunu arıyordu.

Barr, birkaç davada Trump'ın taleplerini takip etmiş ve bu sebeple Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığını kaybetmeye başladığı konuşulmuştu. Berman'ın kovulması bu iddiaları daha da güçlendirdi.