ABD Adalet Bakanlığı, Gülen'in iadesini görüşmek için Türkiye'ye heyet gönderecek

ABD, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için yeni bir adım attı. ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içinde bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye heyet gönderme kararı aldı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümet, Fethullah Gülen'in iadesi için, ikamet ettiği ABD'ye "acil tutuklama ve iade" talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında geçen hafta ise Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Gülen'in tutuklanması amacıyla ABD'ye ikinci bir yazı gönderilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Adalet Bakanlığı, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin Türkiye Adalet Bakanlığı'na bir mektup gönderdi.

ABD Adalet Bakanlığı, mektupta, Gülen'in iadesi konusunda yapılacak görüşmeler için Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gönderilmesini ya da Amerikan Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye gelmesini önerdi.

Bunun üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Bakanlık yetkilileri konuyu değerlendirdi.

ABD heyeti geliyor

Adalet Bakanlığınca ABD'ye gönderilen cevap mektubunda, ilk olarak Amerika'dan bir heyetin gelmesi, daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması teklif edildi.

Türkiye'nin teklifini kabul eden ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içerisinde uzman bir heyeti Türkiye'ye göndereceğini bildirdi.

ABD heyetinin Türkiye'de darbe girişimine ilişkin yapacağı görüşmelerden sonra Gülen'in iadesi için bu kez Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.