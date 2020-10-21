ABD Adalet Bakanlığı, Google'a anti-tröst davası açtı

T24 Dış Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devini piyasa gücünü kullanarak internet üzerinden yapılan aramalarda ve arama reklamlarında yasa dışı tekel oluşturmakla suçladı ve 'anti-tröst' davası açtı.

Dava dilekçesinde, "20 yıl kadar önce Google Silikon Vadisi'nin sevilen çocuğu haline geldi. Çözüm bulmayı bilen, internette arama yapmak için yaratıcı yollar bulmuş bir start-up şirketti. Bu Google artık yok" denildi.

Davaya 11 eyalet de destek verdi.

Adalet Bakanlığı, Google'ın rekabeti önlemek için ve tekelini büyütmek için "tehlikeli" taktikler kullandığını ifade etti.

Google'ın tekelinin rekabeti önlediği ve tüketiciye zarar verdiği belirtildi. Adalet Bakanlığı, Google'ın yaptığı iş anlaşmalarının rakiplerini oyun dışı bıraktığını ifade etti. Buna örnek olarak Google aplikasyonunun yapılan anlaşmalar sonucunda Android telefonlara yüklü gelmesi ve silinememesi gösterildi.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre ABD'deki tüm genel arama motoru faaliyetlerinin yüzde 90'ı Google üzerinden gerçekleştiriliyor. Mobil aramalarda bu oran 95'e çıkıyor.

Google konuyla ilgili açıklamasında davanın "derin kusurları" olduğunu ifade etti: "İnsanlar onu tercih ettikleri için Google kullanıyor. Buna zorlandıkları veya alternatif bulamadıkları için değil".