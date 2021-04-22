ABD Adalet Bakanlığı, George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te polisin uygulamalarını inceleme altına alacak
22 Nisan 2021 08:27
ABD Adalet Bakanlığı, George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunması sonrası Minneapolis kentinde polislerin uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.
The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması Minneapolis şehrinde polisin protestolar dahil olmak üzere güç kullanımını, ayrımcı uygulamalara başvurup başvurmadığını inceleyecek.
ABD Başsavcısı Merrick Garland "Adalet Bakanlığı, Minneapolis Polis Departmanı'nın anayasaya aykırı ya da hukuka aykırı uygulamaları olup olmadığına dair bir sivil soruşturma başlatıyor. Federal hükûmet aynı zamanda polis yönelik yanlış davranış şikayetlerinin nasıl ele alındığını inceleyecek" dedi.
Adalet Bakanlığı'nın bu kararı, diziyle boynuna bastırarak George Floyd'u öldüren Derek Chauvin'in suçlu bulunmasından bir gün sonra geldi.
ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı. İki gün süren tartışmaların ardından karara varan jüri üyeleri Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.