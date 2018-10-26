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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı: Bir bombacı yakalandı (2)

Nafiz Albayrak / New York, 26 Ekim (DHA) - Yetkililer, bir hafta içinde yolladığı 11 boru bombalı paketlerle ABD'yi dehşete düşüren kişinin 56 yaşındaki Cesar Sayoc adlı kişi olduğunu açıkladı

26 Ekim 2018 22:28

Nafiz Albayrak / New York, 26 Ekim (DHA) - Yetkililer, bir hafta içinde yolladığı 11 boru bombalı paketlerle ABD\'yi dehşete düşüren kişinin 56 yaşındaki Cesar Sayoc adlı kişi olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan Sayoc\'un sorgusu sürüyor.
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