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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı: Bir bombacı yakalandı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Ekim (DHA) - ABD Adalet Bakanlığı, son 4 gün içinde sayıları 11'e yükselen bombalı paketlere ilişkin soruşturma kapsamında, Miami’de bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu

26 Ekim 2018 21:39

Nafiz Albayrak / New York, 26 Ekim (DHA) - ABD Adalet Bakanlığı, son 4 gün içinde sayıları 11\'e yükselen bombalı paketlere ilişkin soruşturma kapsamında, Miami’de bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren kişi yada kurumlara gönderilen bombalı paketler konusunda soruşturmayı Florida eyaletine yoğunlaştırdı.
ABD’de giderek dehşet yaratmaya başlayan paketler;
       - eski Başkan Barack Obama,
       - eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton,
       - eski Adalet Bakanı Eric Holder,
       - eski CIA Direktörü John Brennan,
       - Temsilciler Meclisi Kaliforniya üyesi Maxine Waters,
       - Demokrat Parti’nin bağışçılarından ünlü milyarder George Soros’un adreslerine gönderildi.
Maxine Waters’ın hem ofis hem ev adresine paketler yollandığı saptandı.
Ayrıca bu kişiler dışında CNN haber kanalının New York stüdyolarının bulunduğu Time Warner binasına, ünlü oyuncu Robert De Niro’nun restoranına da bombalı paketler yollandı.
FBI ayrıca eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın adresine gönderilen iki ayrı paketi de posta dağıtım merkezindeyken ele geçirdi.
FBI, bombalı paketlerden en az beşinin üzerinde gönderici adresi olarak eski Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Debbie Wasserman Schultz’un adresinin olduğunu açıkladı.
Eski Adalet Bakanı Eric Holder’a gönderilen paket, adres yanlışlığı nedeniyle gönderici olarak görünen Schultz’un adresine gitti. Eski CIA Direktörü Brennan’a gönderilen bombalı pakedin üzerinde de adres olarak CNN televizyonun New York stüdyolarının adresi yazıldı.

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