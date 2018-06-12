ABD Adalet Bakanı'ndan şiddet mağduru göçmenlerin sığınma hakkına engel

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski kocasının tecavüz ettiği ve dövdüğü El Salvadorlu bir kadına sığınma hakkı veren kararı bozarak tarihi bir karara imza attı.

Jeff Sessions bundan sonra ABD'nin sadece aile işi şiddet ya da çete şiddetine maruz kalmanın, göçmenlerin sığınma hakkı için yeterli bir kriter olmayacağını açıkladı.

İnsan hakları savunucuları, kararın on binlerce göçmeni etkileyeceğini söylüyor.

ABD Adalet Bakanı Session'ın hükmü, 2014'de ABD'ye yasadışı yollarla giren El Salvadorlu bir kadının davası hakkında.

ABD'li yetkililer, eşinin tecavüzü ve fiziksel şiddetine uğrayan kadına 2016'da sığınma hakkı verdi.

Sessions, 2 yıl sonra bu kararın bozulmasına hükmetti.

"Sığınma hakkı, dünyada her gün yaşanan sorunları gidermek anlamına hiçbir zaman gelmemiştir" diyen Sessions, kadının devlet eliyle yaşanan şiddet değil "özel bir suç eyleminin" mağduru olduğunu da kararına gerekçe gösterdi.

ABD'de göç mahkemeleri Sessions'ın başında olduğu Adalet Bakanlığı'nın çatısı altında.

Karar özellikle aile içi şiddet ve çete şiddetinin sık görüldüğü Orta Amerika ülkelerini etkileyecek.

Başkan Donald Trump'ın kaçak göçe karşı "sıfır hoşgörü" politikası ülkede tartışma konusu.

Son olarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmaması nedeniyle kaçak göçmenler, federal hapishanelere nakledilmeye başlandı.

ABD Adalet Bakanı Sessions, geçen hafta göçmen çocukları ailelerinden ayırmaya zorlayacak politikaları savunmuştu.

Aktivistler yılda en az 10 bin mültecinin bu suçlar nedeniyle ABD'ye sığındığını söylüyor.

ABD Göç Konseyi "Karar sayısız anne ve çocuğu istismarcılarına ve suç çetelerine geri yollamak anlamına gelecek" diyor.