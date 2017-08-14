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Dünya
Deutsche Welle

ABD Adalet Bakanı'ndan "domestik terör" açıklaması

ABD Adalet Bakanı Sessions, Virginia'da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir kişi tarafından düzenlendiğinden şüphelenilen saldırının, "domestik terör" tanımına uyduğunu söyledi.

14 Ağustos 2017 21:37

ABD'de aşırı sağcı ve ırkçıların düzenlediği yürüyüşü protesto eden göstericilerin üzerine araç sürülmesiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan açklama geldi.

ABC televizyonunda yayınlanan "Good Morning America" (Günaydın Amerika) programında konuşan Sessions; bir kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı saldırı için "Yasalarımızdaki domestik terör tanımını karşılıyor" ifadesini kullandı.

Sessions, "tartışmasız biçimde, kabul edilemez ve şer" olarak tanımladığı saldırının Adalet Bakanlığı tarafından "tüm yönleriyle" incelendiğini belirtti ve olayın itinayla soruşturulacağı konusunda güvence verdi.

Sessions, saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve FBI yetkilileriyle görüşeceğini sözlerine ekledi.

Domestik terörün tanımı

ABD'de hükümet ya da sivil toplumun, cebir kullanılarak sindirilmesi amacıyla düzenlenen saldırılar; "domestik terör" sınıfına giriyor. Charlottesville'deki saldırının "domestik terör" olarak değerlendirilmesi, davaya eyalet mahkemelerinden ziyade federal yargının bakmasını ve FBI'ın olaya daha fazla müdahil olmasını mümkün kılacak.

Neonazi sempatizanı saldırgan

FBI ve federal savcılık, Charlottesville kentinde cumartesi günü yaşanan olayın ardından sivil haklar soruşturması başlatmıştı. Saldırıda kullanılan aracın Neonazi sempatizanı olduğu belirtilen 20 yaşındaki şoförü James Fields, ikinci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Ohio eyaletinde yaşayan Fields, saldırının ardından olay yeri yakınlarında yakalanmıştı.

Saldırıda yaralanan 19 kişiden dokuzu hastaneden taburcu edildi, tedavileri süren diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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