T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Adalet Bakanı istifa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi Adalet Bakanı olan Eric Holder'ın istifa ettiği açıklandı

25 Eylül 2014 23:06

ABD, Adalet Bakanı Eric Holder'ın istifa kararıyla sarsıldı. Uluslararası haber ajanslarına konuşan ABD'li yetkililer, 63 yaşındaki Holder'ın istifa kararını önümüzdeki saatlerde Beyaz Saray'daki bir etkinlikte resmen açıklayacağını belirtti.

Reuters haber ajansı, Holder'ın istifa kararının, ABD'nin Ferguson kentindeki olaylar başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı'nı yıpratan bir dizi gelişmenin ardından gelmesine dikkat çekti.

ABD'nin ilk siyahi adalet bakanı olan Holder, Şubat 2009'dan bu yana görevdeydi.

 

Ferguson olayları

 

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Ferguson kentinde 18 yaşındaki Michael Brown adlı silahsız bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası bölgede protestolar patlak vermişti.

 

ETİKETLER

eric holderabdadalet bakanıferguson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24