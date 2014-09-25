ABD Adalet Bakanı istifa etti

ABD, Adalet Bakanı Eric Holder'ın istifa kararıyla sarsıldı. Uluslararası haber ajanslarına konuşan ABD'li yetkililer, 63 yaşındaki Holder'ın istifa kararını önümüzdeki saatlerde Beyaz Saray'daki bir etkinlikte resmen açıklayacağını belirtti.

Reuters haber ajansı, Holder'ın istifa kararının, ABD'nin Ferguson kentindeki olaylar başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı'nı yıpratan bir dizi gelişmenin ardından gelmesine dikkat çekti.

ABD'nin ilk siyahi adalet bakanı olan Holder, Şubat 2009'dan bu yana görevdeydi.

Ferguson olayları

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Ferguson kentinde 18 yaşındaki Michael Brown adlı silahsız bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası bölgede protestolar patlak vermişti.