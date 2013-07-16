ABD Adalet Bakanı Holder: Trayvon'ın ölümü trajik ve pisi pisine

ABD Adalet Bakanı Eric Holder, silahsız siyahi genç Trayvon Martin'in (17) vurularak öldürülmesini "trajik ve pisi pisine" olarak niteledi.

Holder, Washington'da katıldığı bir etkinlikte, Florida eyaletinin Sanford kentinde geçen yıl yaşanan olayda Martin'i öldüren mahalle bekçisi George Zimmerman'ın (29) haftasonu Florida'daki mahkemece suçsuz bulunmasının ardından konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Mahkeme kararı açıklanır açıklanmaz, kararın adil olmadığını düşünen, aralarında beyazların da olduğu vatandaşlar, ABD'nin dört bir yanında sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenlemişti. Ülkede ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendiren davanın sonuçlanmasından sonra, başta Siyahileri Geliştirme Ulusal Derneği (NAACP) olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da ABD Adalet Bakanlığı'na, Zimmerman'a karşı sivil haklarla alakalı suçlamalar yöneltmesi çağrısında bulunmuşlardı.

Zimmerman'a karşı federal düzeyde cezai sivil haklar suçlamaları yöneltmek için haklı nedenlerin olup olmadığını belirlemek üzere, davadaki kanıtlar üzerinde halen bir gözden geçirme çalışması yapan Adalet Bakanlığı'nın, "gerçekler ve yasalar"la uyumlu biçimde hareket edeceğini belirten Holder, Trayvon Martin'in öldürülmesinin, Amerikan halkı için, karmaşık ve duygusal açıdan yüklü konular üzerinde dürüst şekilde konuşmak için bir fırsat sağladığını söyledi. Holder, Amerikan halkının, birbirlerini daha iyi anlamaya yönelik fırsatı kaçırmaması gerektiğini dile getirdi.

Holder'in, "Trayvon Martin'in geçen yıl Sanford, Florida'da trajik, gereksizce vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak ulusumuzca hissedilen acının bilincindeyiz" sözleri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

ABD Adalet Bakanı Holder, konuşmasında şunları kaydetti:

"Verilecek hukuki karardan bağımsız olarak, bu trajedinin halkımız için karmaşık ve bu davanın uyandırdığı duygusal açıdan yüklü hususlar üzerinde dürüstçe konuşmak için yeni bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Geçmişte çok sıkça yaptığımız gibi bu fırsatın kaçmasına izin vermemeliyiz. Mutlaka zorlu olacak bu diyaloğu, en çok kaybı yaşayan Trayvon'ın ailesinin geçen yıl boyunca, özellikle de son birkaç günde gösterdiği aynı haysiyetle ele alacağımızı umuyorum. Trayvon'un ailesi, hiçbir velinin katlanmak zorunda kalmaması gereken, benim de bir baba olarak tarif edemeyeceğim boyutta bir acı yaşadı."