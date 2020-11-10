ABD Adalet Bakanı Barr, Trump'ın seçime yönelik iddialarının soruşturulmasına yeşil ışık yaktı

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle Donald Trump'ın kanıt sunmadan yaptığı "usülsüzlük" iddialarının ardından ABD Adalet Bakanı William Barr, federal savcıların 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimine yönelik iddiaları soruşturmasına izin verdiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump, Joe Biden'ın seçildiği sonucunu kabul etmezken, Adalet Bakanlığı görevinde siyasi kararlar aldığı için daha önce sık sık eleştirilen William Barr, Trump'ın iddialarının soruşturulmasının önünü açtı. Barr, federal savcılara gönderdiği belgede, "seçim ve oy sayımı düzensizliklerine dair dayanaklı iddiaların soruşturulmasını" istedi.

New York Times, Barr'ın bu kararı duyurulduktan kısa süre içinde hukukçular ve seçim uzmanları tarafından tepki çektiğini belirtti. NYT'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın seçimlere bağlı suçların soruşturmalarıyla ilgilenen yetkilisi Richard Pilger, görevinden istifa etti.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.