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Spor

ABD Açık'ta erkeklerde ilk finalist Kei Nishikori

Japon tenisçi Kei Nishikori, ABD Açık yarı finalinde dünyanın bir numaralı raketi Novak Djokovic'i 3-1'lik setlerle yenerek, kariyerindeki ilk Grand Slam finaline yükseldi

07 Eylül 2014 01:14

Kei Nishikori, Amerika Açık yarı finalinde karşılaştığı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i, 6-4/1-6/7-6/6-3 yenerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de finale yükseldi.

Kariyerindeki ilk Grand Slam yarı finalini oynayan Nishikori, dünya 1 numarası Djokovic karşısında ilk sette 2 servis kırdı. Servis oyununu bir defa yitiren Japon tenisçi, böylelikle ilk seti hanesine yazdırdı.

2011 Amerika Açık şampiyonu Djokovic, ikinci sette toparlanırken, skoru 6-1 ile, zorlanmadan dengeledi.

Üçüncü sette ise denge vardı. Oyuncular ilk servis oyunlarına tutunurken. Djokovic, üçünücü oyunda 10 numarlı seri başı rakibi karşısında 4 defa servis kırma puanı yakalasa da başarılı olamadı. Sırp raketin bu fırsatı kaçırmasının ardından maç karar setine giderken; Nishikori, burada üstünlüğü yakaladı ve setlerde 2-1 üstünlük yakaladı.

Nishikori, 19 Mart'ta Miami Masters'ın yarı finalinde eşleştiği ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Nole'ye karşı dördüncü sete de servis kırarak başladı. Daha sonra servislerine tutunmayı başaran Nishikori, 6-4/1-6/7-6/6-3 ile maçı dört sette kazanarak, kariyerinde ilk defa Grand Slam finaline yükseldi. Nishikori ayrıca, Grand Slam finali gören ilk Japon tenisçi oldu.

Japon raket finalde, Marin Cilic-Roger Federer maçının galibi ile karşılaşacak.

 

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