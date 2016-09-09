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Spor

ABD Açık tek kadınlarda Pliskova, Serena Williams’ı eledi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın 11'inci günü tek kadınlarda yarı final maçları tamamlandı

09 Eylül 2016 22:11

Sezonun son Grand Slam Tenis Turnuvası ABD Açık’ta tek kadınlarda Çek Pliskova ve Alman Kerber finale çıktı.

Tek kadınlarda mücadele eden 10 numaralı seri başı Çek sporcu Karolina Pliskova, Serena Williams ile yarıştı. Mücadeleden 6-2 ve 7-6’lık setlerle 2-0 galip ayrılan Pliskova, finale yükseldi.

Diğer bir maçta dünya 2 numarası Angelique Kerber ile Caroline Wozniacki mücadele etti. 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 üstünlük sağlayan Kerber finale adını yazdırdı.

 

12’nci günün programı

 

ABD Açık Tenis Turnuvası’nın 12’nci günü tek erkeklerde yapılacak yarı final müsabakalarına sahne olacak.

Yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Fransız Gael Monfils karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer maçında ise 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ile 6 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori mücadele edecek.

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