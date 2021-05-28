ABD, Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeme kararı aldı

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın iki liderin görüşmesi öncesi Rus muhataplarına, Biden yönetiminin, Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeme kararı aldığını bildirdiğini aktardı.
Anlaşma kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız, keşif uçuşları gerçekleştirilebiliyor.
Açık Semalar Anlaşması'nı her ne kadar 34 ülke imzalamış olsa da paktın asıl muhatapları Rusya ve ABD olarak kabul ediliyordu.
Washington'ın bu kararıyla, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) dışında iki nükleer gücün aynı anda taraf olduğu başka askeri anlaşma kalmamış oldu.
Açık Semalar Anlaşması 1992'de imzalanmış olsa da 2002'de yürürlüğe girmiş ve şu ana kadar taraflar arasında bin 500'den fazla uçuş gerçekleştirilmişti.