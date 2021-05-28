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Dünya

ABD, Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeme kararı aldı

28 Mayıs 2021 00:18

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rusya'ya Açık Semalar Anlaşması'na (Open Skies Treaty) yeniden dönmeyeceğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın iki liderin görüşmesi öncesi Rus muhataplarına, Biden yönetiminin, Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeme kararı aldığını bildirdiğini aktardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı tesis etmek amacıyla 'şeffaflık' ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan 22 Mayıs 2020'da çıkmıştı.

Anlaşma kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız, keşif uçuşları gerçekleştirilebiliyor.

Açık Semalar Anlaşması'nı her ne kadar 34 ülke imzalamış olsa da paktın asıl muhatapları Rusya ve ABD olarak kabul ediliyordu.

Washington'ın bu kararıyla, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) dışında iki nükleer gücün aynı anda taraf olduğu başka askeri anlaşma kalmamış oldu.

Açık Semalar Anlaşması 1992'de imzalanmış olsa da 2002'de yürürlüğe girmiş ve şu ana kadar taraflar arasında bin 500'den fazla uçuş gerçekleştirilmişti.

Açık Semalar AnlaşmasıABDRusya
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