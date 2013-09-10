ABD Açık Rafael Nadal'ın

Sezonun son grand slam'i ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalini İspanyol Rafael Nadal kazandı.

Nadal, dünyanın bir numarası Novak Djokovic ile 6. kez bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 6-2, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazandı.

İspanyol raket 13. grand slam şampiyonluğuna uzanırken, ABD Açık'taki 2. zaferini elde etti.

Geçen yıl finalde Andy Murray'e kaybeden Sırp Djokovic, 3.6 milyon dolarlık ödülü bu kez de Nadal'a kaptırdı.

İki tenisçi son olarak Montreal Masters yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, maç 6-4/3-6/7-6'lik setlerle Rafael Nadal'ın galibiyeti ile sonuçlanmıştı.