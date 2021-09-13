ABD Açık'ı kazanarak 2.5 milyon doların sahibi olan Raducanu: İlk maçı kazansam AirPods alabilirim diyordum

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ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini kazanan 18 yaşındaki İngiliz Emma Raducanu, şakayla karışık bir şekilde turnuvaya katılma amacının ilk başta kaybolan AirPods kulaklarının yenisini alabilecek kadar bir ödül kazanmak olduğunu ifade etti.

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Raducanu, finalde Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenerek 2.5 milyon dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

Finali kazandıktan sonra ESPN'e konuşan Raducanu, "Ekibimde sürekli dönen bir espri vardı; ilk ön eleme maçından önce AirPod'larımı kaybettim karşılaşmaya 3 dakika kala soyunma odasında koşturarak onu arıyordum" dedi.

Raducanu, "Kendi kendime bu maçı kazanırsan yeni AirPods alabilirsin diye düşündüm. Bu da aramızda bir şaka haline geldi" diye konuştu.

Raducanu yıl başında tenis oyuncuları arasında 336. sıradaydı ve ABD Açık'tan önce de 150. sıradaydı. Tunuvayı kazanması, tenisçinin artık ilk 50'de yer alacağı anlamına geliyor.