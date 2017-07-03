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Dünya

ABD Abu Dabi’ye laptop yasağını kaldırdı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Yeterli güvenlik önlemi alındı

03 Temmuz 2017 15:28


ABD, Türkiye dahil sekiz ülkeye uyguladığı laptop yasağını Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de kaldırma kararı aldı. 

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü David Lapan, yapılan incelemeler sonucunda Abu Dabi’de yeterli güvenlik önlemi alındığı sonucuna ulaştıklarını kaydederek ABD’li gözlemcilerin incelemeleri sürdüreceğini duyurdu. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük havayolu şirketlerinden Etihad Havayolları da, ABD’nin kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 

Abu Dabi’de yasakla birlikte kurulan ve yolcuların bagajlarının aranmasından sorumlu ABD Gümrük ve Sınır Koruma tesisi ise faaliyetlerine devam edecek. 

Etihad Havayolları, ABD’ye haftada en az 45 uçuş gerçekleştiriyor. 

ABD yönetimi, mart ayında terör tehdidi gerekçesiyle İstanbul’un yanı sıra Abu Dabi, Amman, Kahire, Cidde, Riyad, Fas, Kazablanka, Doha ve Dubai kentlerinden ABD’ye giden uçaklara laptop yasağı getirmişti. Yasak kapsamında yolcular uçak kabinine dizüstü bilgisayar gibi büyük elektronik cihazları alamıyor. Yasak söz konusu kentlerde ABD'ye uçuşlarda ciddi sorunlara yol açıyor. 

 

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