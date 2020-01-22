ABD, 7 ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya'nın yer aldığı yedi ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planladığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, listeyi gördüğünü söyleyen iki yetkili 'tamamen bir yasaklamanın’ söz konusu olmayabileceği ancak iş ya da seyahat gibi vize türlerine kısıtlama getirilebileceği söylendi. Listeye son şeklinin verilmediğini de belirten yetkililer, Beyaz Saray’ın birkaç ülke daha ekleyebileceğini kaydetti.

Bazı ülkelerin, ABD’ye göçün az olduğu yerlerde doğmuş olan kişilere yeşil kart vermeyi öngören Çeşitlilik Göçmen Vize Programı dışında tutulabileceği aktarıldı.

Trump doğrulamıştı

Başkan Trump, yaptığı açıklamada, bazı ülkeleri seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesine ekleyeceğini belirtmiş ancak hangi ülkeler olduğu konusunda bilgi vermemişti. Amerikan medyasına göre ise liste, kısa zamanda açıklanacak.

Bu adımın, Amerika Birleşik Devletleri ile yasak kapsamına alınacak ülkeler arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Trump, göreve gelmesinden kısa süre sonra Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelere seyahat yasağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Yasal süreçlerle liste pek çok kez değişirken şu anda bu yasak İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore ve Venezüella vatandaşlarını kapsıyor.