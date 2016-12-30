ABD 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

ABD, Başkanlık seçim kampanyaları sürecinde çeşitli kurum ve kişilere siber saldırı düzenledikleri ve bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı kararı aldı.

ABD Başkanı Barack Obama, "Rus hükümetinin Amerikan seçimlerini hedef alan, Amerikalı yetkililerin saldırgan bir şekilde taciz edilmesi ve siber operasyonlarına karşı bir dizi eylem emri verdim" diyerek, "Bu eylemler, Rusya hükümetine defalarca özel ve kamusal alanda yaptığımız uyarıların da neticesinde olmuştur ve uluslararası yerleşik davranış normlarını ihlal ederek ABD çıkarlarına zarar verme çabalarına verilmiş gerekli ve uygun bir cevaptır" diye konuştu.

İki yerleşke kapatılacak

Açıklanan tedbirler arasında Rus FSB ve GRU istihbarat ajanslarına yaptırım uygulanması, 35 Rus diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilmesi ve New York ve Maryland'de istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla iki Rus yerleşkesinin kapatılması yer alıyor.

Rus diplomatlara ABD'yi terk etmeleri için 72 saat süre tanındığı bildirildi. Rus yetkililer Obama yönetiminin Rus hükümetinin Amerikan seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyette bulunduğu suçlamalarını reddediyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörü arasında başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti'nin kurum ve çalışanlarına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştı. Amerikan yetkililere göre Rusya'nın Demokrat aday Hillary Clinton'ı yenmesi için Donald Trump'a yardım etmeye çalıştığı da istihbarat birimlerinin ortak görüşü. Trump bu iddiaları "gülünç" olarak nitelendirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/SSB/BK