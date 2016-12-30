T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

ABD Başkanı Obama, seçim döneminde düzenlenen siber saldırılarla ilgili olarak Rusya'ya karşı misilleme önlemleri açıkladı.

30 Aralık 2016 02:32

ABD, Başkanlık seçim kampanyaları sürecinde çeşitli kurum ve kişilere siber saldırı düzenledikleri ve bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı kararı aldı.

ABD Başkanı Barack Obama, "Rus hükümetinin Amerikan seçimlerini hedef alan, Amerikalı yetkililerin saldırgan bir şekilde taciz edilmesi ve siber operasyonlarına karşı bir dizi eylem emri verdim" diyerek, "Bu eylemler, Rusya hükümetine defalarca özel ve kamusal alanda yaptığımız uyarıların da neticesinde olmuştur ve uluslararası yerleşik davranış normlarını ihlal ederek ABD çıkarlarına zarar verme çabalarına verilmiş gerekli ve uygun bir cevaptır" diye konuştu.

İki yerleşke kapatılacak

Açıklanan tedbirler arasında Rus FSB ve GRU istihbarat ajanslarına yaptırım uygulanması, 35 Rus diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilmesi ve New York ve Maryland'de istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla iki Rus yerleşkesinin kapatılması yer alıyor.

Rus diplomatlara ABD'yi terk etmeleri için 72 saat süre tanındığı bildirildi. Rus yetkililer Obama yönetiminin Rus hükümetinin Amerikan seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyette bulunduğu suçlamalarını reddediyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörü arasında başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti'nin kurum ve çalışanlarına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştı. Amerikan yetkililere göre Rusya'nın Demokrat aday Hillary Clinton'ı yenmesi için Donald Trump'a yardım etmeye çalıştığı da istihbarat birimlerinin ortak görüşü. Trump bu iddiaları "gülünç" olarak nitelendirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/SSB/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı ObamaRusyaBaşkanlıkRusBaşkanı Barack ObamaAmerikanAmerikalıABDRus FSBGRUNew YorkMarylandObamaSoruşturma Bürosu FBI Merkezi Haberalma Teşkilatı CIAUlusalDirektörüDemokrat PartiRusya Demokrat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24