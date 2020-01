ABD "Ülke Markaları Endeksi"nde beş basamak birden düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Ülke Markaları Endeksi\'nin yeni araştırmasına göre, Donald Trump\'ın Başkan seçilmesinin ilk yılında ABD, \"en iyi marka imajı\" listesinde beş basamak birden gerileyerek birinciliği Almanya\'ya bıraktı.

Bağımsız politika danışmanı Simon Anholt ve Ülke Markaları Endeksi işbirliğinde yürütülen yeni araştırmada \"yönetim, ihracat, insan yaşamı, kültür ve miras, turizm, yatırım ve göç\" kriterleri altında incelenen elli ülke arasında, dünya kapsamında en iyi marka imajına sahip olan ülkenin Almanya olduğu açıklandı.

Yapılan araştırma, insanların bir ülkedeki yaşam kalitesi, iş ortamı ve iş toleransını nasıl gördüklerini incelerken, söz konusu ülkenin halka açık imajının nasıl sergilendiğini göz önünde bulunduruyor. Sonuçları yorumlayan uzmanlar, ABD\'nin listedeki büyük gerileme nedeninin, Donald Trump\'ın ABD Başkanı seçilmesi olabileceğini belirtiyor.

Araştırmayla ilgili The Independent\'a konuşan Simon Anholt, \"Endekste 50 ülkenin tabiatı, insanları, turistleri, ekonomisi, yönetimi, eğitim sistemi, ürünleri ve kültürünün her biriyle alakalı 50\'şer açıklama yer alıyor. 2005 yılından beri her sene bu anketi, BM tarafından belirlenmiş, dünya nüfusunun genel bir örneği olarak görülen 20 ülkeden yaklaşık 20 bin kişiye gönderiyoruz. Endeks, ülkelerinin uluslararası pozisyonunu takip etmek isteyen yaklaşık 40 hükümet tarafından kullanılıyor\" dedi.

Endekste bu yıl Almanya ilk sıraya yükselirken, ABD ilk sıradan altıncı sıraya düştü. ABD\'nin rekor düşüşüne \"Trump Etkisi\"nin sebep olduğu belirtilirken, Başkan Trump\'ın uluslararası politikalarının ülkeye zarar verdiği söylendi.

ABD\'nin yönetim biriminde 19. sıradan 23\'üncü sıraya düşmesi, \"Trump Effect\"e bir örnek olarak gösterildi.

ABD\'nin gerilemesiyle ilgili Anholt, \"Sonuçlara göre bir ülkeye yalnızca güçlü, zengin ve başarılı olduğu için hayranlık duymuyoruz. İnsanlar dünyaya en çok katkı sağlayan ülkelere saygı duyuyor\" dedi.

Sıralamada Almanya\'nın birinci olmasıyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, \"Almanya\'nın imajı artık yalnızca güçlü ekonomimizle belirlenmeyecek. İnsanlar, daha fazlasını yapabileceğimizi görüyor\" dedi.

Endeks sıralamasında Fransa beşincilikten ikinciliğe yükselirken, İngiltere Brexit referandumunun sıralamasını düşüreceği tahmin edilmesine karşın üçüncü olarak yerini korudu ve İtalya bir sıra düşerek yedinci oldu. (Fotoğraflı)