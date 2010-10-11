-ABD "AYAKLARINI YORGANINA GÖRE UZATACAK" ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Her yıl sonunu yüksek ciro arzusuyla bekleyen ABD'li alışveriş şirketleri, bu yıl bir miktar üzülecek. Yapılan son araştırmaya göre, ABD'li tüketiciler, geçen yıla göre daha az para harcayacak. ABD'nin önde gelen araştırma şirketi NPD'nin, yaklaşık 2 milyon tüketici üzerinden gerçekleştirdiği, 9. ''Yıllık Tüketici Endeksi'' raporundan derlenen bilgilere göre, bir önceki yıla göre daha harcama yapacaklarını açıklayanların oranı, geçtiğimiz yıla göre azaldı. Rapora göre tüketicilerin yüzde 44'ü ''mutlaka fiyat karşılaştırması yaparak'' alışverişini gerçekleştirecek. Yüzde 37'si reklamların ne dediğine bakarak, yüzde 33'ü ise ''dükkandan almadan önce fiyatına internetten bakarak'' alışverişe çıkacak.