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Spor

ABD, 31 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılamadı

Amerika, grupta oynanan 9 maç sonunda tek galibiyeti bulunan Trinidad-Tobago'ya yenilerek elendi

11 Ekim 2017 11:44

ABD Milli Takımı, 31 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanamadı. Trinidad Tobago’ya deplasmanda 2-1 mağlup olan ABD, yer aldığı eleme grubunda 12 puanla 5’inci sırada yer alarak finallere katılma şansını kaybetti.

ABD’nin Dünya Kupası hayallerini yıkan goller Omar Gonzalez (k.k.) ve Alvin Jones’tan gelirken, konuk ekibin tek golünü Borussia Dortmund forması giyen Christian Pulisic 47. dakikada kaydetti.

İlk 3 grubun finallere katılma hakkı kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri CONCACAF Grubu’nun puan durumu şöyle oldu:

1- Meksika (21 puan)
2- Kosta Rika (16 puan)
3- Panama (13 puan)
4- Honduras (13 puan)
5- ABD (12 puan)
6- Trinidad-Tobago (6 puan)

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